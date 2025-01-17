البحث مع وفد منظمة أطباء بلاحدود الهولندية مكافحة مرض الكلازار بالقضارف

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التقى الدكتور أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف والوزير المكلف، يوم الخميس، بوفد من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية برئاسة الدكتورة مارغريت، مسؤولة مكافحة مرض الكلازار بالمنظمة. حضر اللقاء المستشار البروفيسور دفع الله علم الهدى، ومنسق برنامج مكافحة الكلازار بالوزارة، إلى جانب إدارة المنظمات.
تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بدعم جهود الولاية في مكافحة مرض الكلازار، بما يشمل الجوانب الوقائية والعلاجية. كما استعرض تقارير الزيارات الإشرافية التي أجرتها المنظمة لمراكز معالجة المرض في الولاية.
رحّب الوزير المكلف بوفد المنظمة، معرباً عن شكره لتدخلاتها الفعّالة في مكافحة الكلازار وتقديم الخدمات الصحية للاجئين والمجتمعات المضيفة. وأكد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك للتصدي للمرض، الذي يشكل تحدياً رئيسياً في الولاية، داعياً المنظمة إلى زيادة الدعم وتوسيع الخدمات المقدمة لمراكز المعالجة لتحقيق الأهداف المنشودة في القضاء على المرض.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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