شاهد بالصور.. الفنانة حنان بلوبلو تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة “أثيوبية” مع إبنتها الحسناء

خطفت الفنانة السودانية الكبيرة حنان بلوبلو, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بصور تم تداولها حديثاً عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الشهيرة في لقطات مع إبنتها الحسناء “معزة”. حنان بلولو, وإبنتها خطفتا الأضواء بإطلالة جميلة وأنيقة بأزياء وملامح أثيوبية, حصدت آلاف الاعجابات على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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