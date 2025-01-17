البرهان من عطبرة: كل زول فتح خشمه وأساء للشعب السوداني حندخل ليهو فيهو حجر والداير ندخل ليهو صاروخ بندخله ليه

وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الجمعة، إلى ولاية نهر النيل وسط استقبالات حاشدة من مواطني مدينة عطبرة. وقال البرهان من عطبرة: سوف ننتصر في النهاية وكل زول فتح خشمه وأساء للشعب السوداني حندخل ليهو فيهو حجر والداير ندخل ليهو صاروخ بندخله ليه. سونا + إعلام القوات المسلحة

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