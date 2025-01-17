قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سوريا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع في سوريا يتطلب النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي في سوريا الخميس: “يسعدني استئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما، ونرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة”.

وأضاف: “نطلع للشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا. الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت”.

وتابع: “الاحتياجات لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري ضرورية، وسنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية”.

وأكد ان استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مدان ويجب أن ينسحب فورا.

وكالة سبوتنيك