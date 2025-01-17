- 1/2
- 2/2
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع في سوريا يتطلب النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي في سوريا الخميس: “يسعدني استئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما، ونرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة”.
وأضاف: “نطلع للشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا. الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت”.
وتابع: “الاحتياجات لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري ضرورية، وسنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية”.
وأكد ان استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مدان ويجب أن ينسحب فورا.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تدعو إلى النظر في رفع العقوبات بشكل عاجل عن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.