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حمدوك: أناشد كل دعاة السلام في العالم إلى العمل على حمل الأطراف المتصارعة في السودان إلى وقف فوري لهذه الحرب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • حمدوك: أناشد كل دعاة السلام في العالم إلى العمل على حمل الأطراف المتصارعة في السودان إلى وقف فوري لهذه الحرب 1/2
  • حمدوك: أناشد كل دعاة السلام في العالم إلى العمل على حمل الأطراف المتصارعة في السودان إلى وقف فوري لهذه الحرب 2/2

ناشد رئيس تنسيقية “تقدم” عبد الله حمدوك كل دعاة السلام في العالم إلى العمل على حمل الأطراف المتصارعة في السودان إلى وقف فوري لهذه الحرب المدمرة.

وقال حمدوك: أناشد السودانيين عدم الانسياق وراء حملات التحريض ضد مختلف المكونات الاجتماعية التي تسعى لإحداث المزيد من الفتنة بينهم.

الشرق للأخبار – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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