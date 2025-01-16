مُواصفات شمال كردفان تُقيّم مطابقة مراكز صادر الصمغ العربي

كشفت مدير فرع ولاية شمال كردفان الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس آمال يوسف.. عن خطة عمل الفرع للربع الأول من العام 2025 لافته إلي أنه يشمل الأنشطة الصناعية بمدينة الأبيض ومعاصر الزيوت النباتية.. شركات إعداد وتجهيز الصادر، المخابز، ومراكز معالجة مياه الشرب.

فيما أشارت آمال إلى أنه تم تنوير فرق التفتيش حول دليل التفتيش الموحد وأهميته في توحيد العمل الفني.. مؤكدة أن مخرجات التفتيش تسهم في تحسين وتطوير القطاع الصناعي بمدينة الأبيض، خاصة في مجال الصادر. وأضافت أن هذه الخطوة تُعد مرحلة أولية للمؤسسات للحصول على علامة الجودة.

في الاثناء، أكد المهندس معاوية حامد عثمان، مسؤول فرق التفتيش الصناعي والخدمي.. أنه تم تقديم توصيات لتحسين الأداء في المنشآت الصناعية العاملة.. إلى جانب منح شهادات مطابقة للمنشآت الصناعية وفقاً لنماذج دليل التفتيش المعتمد. وقد تم تسليم شهادات المطابقة لثلاثة مراكز لإعداد وتجهيز الصمغ العربي.. بعد إثبات توافقها التام مع متطلبات المواصفة السودانية القياسية منشآت مراكز إعداد وتجهيز الصادر م.س.د.ق (6567:2020).

وفي سياق متصل.. عبّر مدراء الشركات العاملة في مجال الصمغ العربي بمدينة الأبيض عن رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجالات التفتيش، المعايرة، التحليل، وإصدار الشهادات، حيث أشارت الأستاذة هويدا خليفة عبد الحى مدير شركة بايو سليكس لتصنيع الصمغ العربي قطاع كردفان إلى أن هذه الشهادات تُعد خطوة مهمة نحو تحسين وتطوير الإنتاج خاصة الصمغ العربي.

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