شاهد بالفيديو.. في أول تصريح له بشأن العقوبات الأمريكية.. البرهان: (مستعدون لأي عقوبات في سبيل الدفاع عن الشعب السوداني وخدمة الوطن)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس القوات المسلحة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس.

وأوضح أحد المصادر الدبلوماسية لـ«رويترز»، أن العقوبات ترجع إلى استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات، فضلاً عن رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, في مقطع فيديو تحدث فيه عن العقوبات المتوقعة في حقه.

حيث قال البرهان, في حديثه من مدينة ود مدني: (مستعدون لأي عقوبات في سبيل الدفاع عن الشعب السوداني وخدمة الوطن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)