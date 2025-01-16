البرهان وصل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مدينة ود مدني, حاضرة ولاية الجزيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الرئيس البرهان, في حديثة لضباط وجنود الجيش بود مدني, تفاصيل تحرير المدينة من قوات الدعم السريع. وقال في حديثه: (في قصة قد يعلمها الكثيرين واعتبرها واحدة مفاتيح مدني, والقصة أقولها للتاريخ). وتابع قائد الجيش بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (كنا متلفزين المعركة من موقعي الذي اقف فيه الآن أمام هذا النفق). وأضاف: (العدو كان يقف خلف النفق, وقتها سألت أحد الطيارين, هل تستطيع إدخال الصاروخ داخل هذا النفق). وختم حديثه وسط تهليل وتكبير الجنود: (بالفعل استطاع الطيار أن يصوب الصاروخ صوب النفق ومن وهنا علمت بفتح مدني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. البرهان يصل مدني ويروي التفاصيل الكاملة لتحرير المدينة: (كنت متابع المعركة عبر تقنية البث المباشر وفاجأني الطيار بإطلاق صاروخ في نفق ضيق مكان تواجد العدو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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