تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير وخطف أنظار الجمهور بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتاة سودانية, تحتفل بزواجها من رجل روماني, الجنسية وفقاً لما ذكر المتابعون. العريس “الخواجة” نال اعجاب المتابعين وخطف ضحكاتهم بروحه الجميلة, التي عكسها بتفاعله بالرقص على الطريقة السودانية. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس الروماني, بالزي التقليدي السوداني “الجلابية” و “العمامة”, وتفاعل في الرقص على طريقة “الهجيج”, المعروفة في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. زواج “سودانية” من “روماني” يخطف الأضواء على مواقع التواصل والعريس يظهر بالجلابية والعمة ويثير ضحكات المتابعين برقصات على طريقة “الهجيج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.