اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قوات الدعم السريع بتلقي دعم أجنبي جديد عبر جمهورية ليبيا.

وقال مناوي في تغريدة على منصة إكس إن متحرك عسكري تابع للدعم السريع مكون من 400 مركبة عسكرية بدأ الدخول إلى إقليم دارفور عن طريق دولة ليبيا. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قوات الدعم السريع بتلقي دعم أجنبي جديد عبر جمهورية ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.