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اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قوات الدعم السريع بتلقي دعم أجنبي جديد عبر جمهورية ليبيا

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هبة علي 0 تبليغ

  • اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قوات الدعم السريع بتلقي دعم أجنبي جديد عبر جمهورية ليبيا 1/2
  • اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قوات الدعم السريع بتلقي دعم أجنبي جديد عبر جمهورية ليبيا 2/2

اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قوات الدعم السريع بتلقي دعم أجنبي جديد عبر جمهورية ليبيا.
وقال مناوي في تغريدة على منصة إكس إن متحرك عسكري تابع للدعم السريع مكون من 400 مركبة عسكرية بدأ الدخول إلى إقليم دارفور عن طريق دولة ليبيا.

الحدث السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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