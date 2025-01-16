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حجر .. يتهم الدعم السريع باستهداف قوة حماية المدنيين بكمين قرب كبكابية

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هبة علي 0 تبليغ

  • حجر .. يتهم الدعم السريع باستهداف قوة حماية المدنيين بكمين قرب كبكابية 1/2
  • حجر .. يتهم الدعم السريع باستهداف قوة حماية المدنيين بكمين قرب كبكابية 2/2

القوة المحايدة لحماية المدنيين: قوتنا تعرضت لكمين من قوات الدعم السريع بتخوم محلية كبكابية بولاية شمال دارفور خلال دورنا المنوط به لحماية المدنين والقوافل التجارية ونحمل الدعم السريع المسؤولية عن هذا الاختراق

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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