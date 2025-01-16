حجر .. يتهم الدعم السريع باستهداف قوة حماية المدنيين بكمين قرب كبكابية

القوة المحايدة لحماية المدنيين: قوتنا تعرضت لكمين من قوات الدعم السريع بتخوم محلية كبكابية بولاية شمال دارفور خلال دورنا المنوط به لحماية المدنين والقوافل التجارية ونحمل الدعم السريع المسؤولية عن هذا الاختراق

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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