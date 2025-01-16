والي الخرطوم يستقبل قافلة كتيبة الفرقان القادمة من الولاية الشمالية

مع تقدم قوات معركة الكرامة في كل المحاور بولاية الخرطوم يتواصل دعم الولايات للمتحركات الأمامية حيث إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم قافلة كتيبة الفرقان القادمة من الولاية الشمالية وذلك بحضور نائب رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية اللواء أحمد محمد عوض الكريم الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد والمدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف دكتور فتح الرحمن محمد الأمين.

والي الخرطوم قال أن الولاية الشمالية ظلت منذ بداية الحرب ترسل قوافل الدعم لولاية الخرطوم فضلا عن إستضافة اعداد كبيرة من مواطني ولاية الخرطوم وقال ان كتيبة الفرقان ظلت تشارك بالرجال في كل متحركات الولاية وقدمت العديد من الشهداء أفرادها الآن في الصفوف الأمامية.

كما اشاد والي الخرطوم بمستوى التنسيق بين لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم ونظيراتها بالولايات الأخرى مما أثمر عن استقطاب الدعم للمستنفرين كما أثنى على الترتيبات التي تقوم بها لجنة الإستنفار في تخريج مستنفري الكرامة (2)بالإضافة إلى إسناد الجهاز التنفيذي للولاية في تقديم الخدمات للمواطنين.

نائب رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية اللواء م أحمد محمد عوض الكريم قال أن اللجنة لها برنامج كبير للوصول للمستنفرين في الخطوط الأمامية لافتاً لمشاركة المستنفرين في كل الانتصارات التي تحققت على صعيد معركة الكرامة.

قائد كتيبة الفرقان اكد أن الكتيبة موجودة في كل محاور القتال في الخرطوم والجزيرة وتعمل في تأمين الولاية الشمالية.

سونا