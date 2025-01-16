شاهد بالفيديو.. حسناوت سودانية يشعلن مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سودانيات,يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال إحدى الحفلات الخاصة. https://www.facebook.com/reel/915095607331203 الحسناوات تبادلن الرقص المثير على طريقة “الرقبة”, وسط تفاعل الجمهور الذي انقسم ما بين ساخر ومتغزل من رقص السيدات, والفتيات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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