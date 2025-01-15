والي غرب كردفان يؤكد دعمه لجهود لجنة إسناد المياه بالنهود

أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) محمد آدم جايد، عزمه على معالجة أزمة مياه مدينة النهود، مشدداً على دعمه الكامل للجنة إسناد المياه لتحقيق أهدافها في هذا المجال.

وأعلن عن سعيه الجاد لحل جزء من المشكلة خلال شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه الاثنين بمكتبه في مدينة النهود مع رئيس وأعضاء لجنة المياه، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه توفير تيار مائي مستقر للمدينة.

من جانبه أطلع المدير المناوب لوزارة البنى التحتية بالولاية معشي لازم معشي، الوالي على تفاصيل ملف المياه في الولاية، مع التركيز على المشاكل التي يواجهها المواطنون في الحصول على مياه شرب نقية وأوضح أن الوزارة قد أعدت دراسات وخططًا لحل الأزمة بشكل جذري في أقرب وقت، معربًا عن أمله في تنفيذ الحلول قريبًا.

كما نقل معشي تحيات الباشمهندس خالد جبر الله خميس، مدير عام وزارة البنى التحتية بالولاية، شاكراً اللجنة على جهودها لحل مشكلة المياه في مدينة النهود، ومهنئًا القوات المسلحة على انتصاراتها المستمرة في معركة الكرامة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية النهود الأستاذ موسى علي إبراهيم، أهمية الجهود المبذولة من قبل الوالي في معالجة أزمة المياه بالمدينة، مشيدًا بمبادرة الوالي ودعمه المتواصل وأوضح أن الاجتماع تناول تعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين الإمداد المائي وتحفيز القطاعات المختلفة للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.

وأشار موسى إلى أن الاجتماع ركز أيضًا على ضرورة وضع خطط استراتيجية في اطار استقرار التيار المائي في المستقبل وتحسين الشبكة الداخلية لضمان استدامتها كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والشعبية لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع.

من جهته استعرض رئيس لجنة إسناد المياه بمحلية النهود حسين جمعة، الخطوات التي اتخذتها اللجنة لتذليل العقبات المتعلقة بمصادر المياه، موضحًا الترتيبات التي تم تنفيذها بالتعاون مع منظمات مختلفة لإنشاء نظام طاقة شمسية لبعض الآبار وأكد أن اللجنة تسعى لإنجاز جزء من المشروع قبل حلول فصل الصيف.