وزير الصحة يلتقي ادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وزارة الصحة تكشف عن إرسال 100 طن من الأدوية لولاية الجزيرة

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن إرسال 100 طن من الأدوية لولاية الجزيرة ستصل في اليومين القادمين عن طريق الإمدادات الطبية. فيما عقد وزير الصحة الاتحادي ، د. هيثم محمد إبراهيم، اجتماعاً مع اللواء قاسم الزين النقر، نائب مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة (السلاح الطبي)، بحضور د. محمد بابكر، مسؤول الإمداد بالخدمات الطبية، اليوم بمكتبه في المحاجر الصحية ببورتسودان. وتناول الاجتماع التنسيق بين الصحة والخدمات الطبية، وقدموا تقريراً عن استعادة الخدمات الطبية في معظم مؤسسات الجيش، خاصة في مستشفيات بورتسودان وعطبرة وشندي وغيرها.

وقال وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن إدارة الخدمات الطبية بالقوات أكدت إمكانية استئناف عمليات زراعة الكلى بمستشفى السلاح الطبي والقسطرة القلبية بمستشفى علياء، مشيراً إلى أهمية التنسيق لتشغيل المستشفيات الأخرى والإضافات فيها. تناول الاجتماع العمل المشترك في العودة الآمنة لولاية الجزيرة، وأضاف أن ولاية الجزيرة بها مستشفيات عسكريان، التأهيل وعلياء الجزيرة، واتفقنا على أن الإمداد المتحرك لولاية الجزيرة سيمدهم بجزء منه لعودة التشغيل.

وأشار الوزير إلى أن نائب مدير الخدمات تقدم بالشكر لوزارة الصحة في معركة الكرامة ودعمها للمؤسسات، ودعا إلى التكامل والتنسيق في الخدمات الطبية مع الصحة، خاصة المراكز الصحية وخدمات الكلى والسلاح الطبي وزراعة الكلى.