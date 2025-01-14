- 1/2
- 2/2
أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إطلاق منحة لوجستية لإنتاج 10 أفلام قصيرة (روائية أو وثائقية) وذلك ضمن برامج “ورش سينما أسوان”، لتشارك هذه الأفلام في فعاليات الدورة التاسعة التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل.
ويبدأ المهرجان من اليوم اسقبال مشروعات الأفلام التي تتناول قضايا المرأة وإشكاليتها (العنف ضد المرأة – الأنماط الاجتماعية للقهر – عدم المساواة) سواء كانت في مرحلة التطوير، أو الإنتاج، أو ما قبل الإنتاج، ويتيح الفرصة لتنفيذ إنتاج المشروع من خلال فريق استشاري إنتاجي متخصص، ويمنح المهرجان أولوية للمبدعين من الفتيات والشباب من سكان جنوب مصر، على ألا تزيد مدة مشروعات الأفلام المتقدمة على 7 دقائق.
وتدعم منحة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 10 مشروعات أفلام قصيرة بشكل كامل، فيما تدعم عددًا من الأفلام بنسبة 50٪، وأخرى بنسبة 25 ٪، كما تتيح المنحة الفرصة لمشاركة صانعات وصناع الأفلام من مصر والمنطقة العربية.
يذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها؛ حيث يحتفي بها المهرجان كأيقونة للإبداع النسائي المصري والعربي.
بوابة الأهرام
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يُعلن منحة لإنتاج 10 أفلام قصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.