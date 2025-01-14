لجان مقاومة رفاعة بولاية الجزيرة .. قوات الدعم السريع تستخدم سكان المدينة كدروع بشرية

قالت لجان مقاومة رفاعة بولاية الجزيرة، إن قوات الدعم السريع، تستخدم سكان المدينة كدروع بشرية، ومنعهم من مغادرتها، إلى جانب قطعها أجهزة الإنترنت الفضائى “ستار لينك” مافاقم الأوضاع الإنسانية بالمدينة.

وأضافت “اللجان” في بيان، أن السكان يعتمدون بشكل كامل على التحويلات الخارجية لتلبية احتياجاتهم اليومية، بعد فقدانهم مصادر دخولهم منذ الهجوم عليها في أواخر نوفمبر الماضي، مناشدة كافة الجهات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وإنقاذ حياة السكان في المدينة.

الحدث_السوداني