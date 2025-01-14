- 1/2
- 2/2
قالت لجان مقاومة رفاعة بولاية الجزيرة، إن قوات الدعم السريع، تستخدم سكان المدينة كدروع بشرية، ومنعهم من مغادرتها، إلى جانب قطعها أجهزة الإنترنت الفضائى “ستار لينك” مافاقم الأوضاع الإنسانية بالمدينة.
وأضافت “اللجان” في بيان، أن السكان يعتمدون بشكل كامل على التحويلات الخارجية لتلبية احتياجاتهم اليومية، بعد فقدانهم مصادر دخولهم منذ الهجوم عليها في أواخر نوفمبر الماضي، مناشدة كافة الجهات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وإنقاذ حياة السكان في المدينة.
الحدث_السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة رفاعة بولاية الجزيرة .. قوات الدعم السريع تستخدم سكان المدينة كدروع بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.