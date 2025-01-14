بادي يشيد بمواقف القيادة العليا في دعم الأوضاع الإنسانية بالإقليم

أشاد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم راعي العمل الإنساني بالإقليم بمواقف القيادة العليا بالبلاد وعلى رأسها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق الأول مالك عقار اير والفريق الركن إبراهيم جابر ومفوضيتي العون الإنساني والسلام على المستوى الإتحادي وكبير دعمهم للأوضاع الإنسانية بالإقليم.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم اللقاء الجماهيري الحاشد الذي نظم بمنطقة شمار بالريف الشمالي لمحافظة الدمازين على شرف تدشين وتوزيع المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالأحداث الأخيرة وذلك في إطار مشروع الإسناد الغذائي والدوائي الحكومي للنازحين والعائدين بالإقليم وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والأمين العام للحكومة وممثلين للجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم.

الحاكم أشاد بالمواقف الوطنية والبطولية والتأريخية لمواطني الريف الشمالي لمحافظة الدمازين بصورة عامة ومواطني مناطق شمار على وجه الخصوص وصادق تضحياتهم في سبيل حماية وتأمين البوابة الشمالية للإقليم ودحرهم لفلول المليشيا المتمردة في هجماتها الفاشلة على الإقليم، وأعلن إلتزام حكومة الإقليم بدعم ورعاية الخدمات التي تهم مواطني المنطقة في مقدمتها الصحة والطرق والكهرباء وتأمين مدخلات الإنتاج، ووجه محافظ الدمازين الى ضرورة العمل على دعم المصالحات المجتمعية بالمنطقة ، وأعلن عن دعمه المادي لأسر الشهداء والمستنفرين والمقاومة الشعبية بالمنطقة .

هذا وقد تحدث في اللقاء كل من الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والأستاذ عبدالله بشير عثمان محافظ محافظة الدمازين والأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم نائب رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم كما تحدث في اللقاء ممثلين للإدارة الأهلية والمقاومة الشعبية بالمنطقة.

إلى ذلك تفقد السيد الحاكم ووفده المرافق أوضاع القوات المسلحة والمستنفرين المرابطين بالمواقع الأمامية بالبوابة الشمالية للإقليم.

سونا