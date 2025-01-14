جبريل: الأمور الميدانية تغيّرت في السودان خاصة مع سيطرة الجيش على ود مدني

قال الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني د. طلحة جبريل إن الأمور الميدانية تغيّرت في السودان خاصة مع سيطرة الجيش على ود مدني. الشرق للأخبار – السودان

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