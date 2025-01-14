“الحماة المشاكسة” دمرت بيت ابنها في 6 شهور بعد 12 سنة زواج

واقعة حقيقية، دارت أحداثها في دولة فيتنام، ولكنها جاءت معكوسة لفيلم “الشقة من حق الزوجة”، جاءت هذه الواقعة الحماة تكيد لزوجة ابنها هذه المرة، وليس كما حدث في الفيلم قيام الحماة نعيمة الصغير باستخدام ابنتها معالي زايد لمكايدة الزوج محمود عبدالعزيز.

بدأت فصول هذه الواقعة كما يقول الزوج: عندما قررت أنا وزوجتي الارتباط وتكوين حياة زوجية جديدة، وكان علينا أن نواجه العديد من الصعوبات، خاصة معارضة عائلتي.

في الواقع، بعد كل هذه السنوات، بعد أن مررت بشبابي الخالي من الهموم وأصبحت الآن أبًا، ما زلت لا أستطيع أن أفهم سبب معارضة والدي بشدة لزواجنا.

وبسبب عدم القبول هذا، اخترنا أن نعيش بشكل مستقل، منفصلين تمامًا عن والدينا.

وعلى الرغم من أن عائلتي ليست غنية، إلا أنها لا تزال ميسورة الحال، كنت الابن الوحيد الذي يحقق والداه له كل ما يريد، فبالطبع كنت مدللاً كثيراً.

منذ ولادتي وحتى زواجي، لم أكن أعرف ما هي الصعوبات، ولم أضطر أبدًا إلى السعي لتحقيق أي شيء.

كل شيء سهل للغاية بالنسبة لي، ولهذا السبب تحديت كل شيء، حتى أنه كدت أن أتخلى عن والدي. لم يكن القرار سهلاً، لكنني لم أندم عليه أبدًا.

في تلك الأيام الصعبة، كانت زوجتي بجانبي دائمًا، دون شكوى أو لوم، وعندما عاقبني والداي بعدم دعمي بأي شيء، ماديًا وروحيًا، استخدمت زوجتي أموال عائلتها بصمت لدعمي.

لم نقيم حفل زفاف مناسب، وهو ما تحلم به أي فتاة، لكنها ما زالت تختار أن تكون معي، متقبلة حياة الحرمان منذ الأيام الأولى للزواج.

لقد تغلبنا سويا على العديد من الصعوبات، بدءًا من الأيام التي كنا نضطر فيها إلى استئجار شقة ضيقة، وسيارة قديمة وليس لدينا ما يكفي من المال في محفظتنا لتلبية متطلبات الحياة، إلى درجة أننا لم نكن نستطيع شراء وقود للسيارة، ونقوم بالمشي، ولم يكن الأمر سهلا في بداية حياتنا، حتى بدأت الحياة تستقر تدريجيًا وتتحسن، وكانت زوجتي مصدر التشجيع والدعم الروحي والرفيق في كل خطوة من حياتي.

كان لدى “لولاي”، خيارات أفضل فهي فتاة جميلة وحاصلة على تعليم عالٍ ولن يكون لديها نقص في الشباب الذي يرغب في الزواج منها.

حتى الآن بعد أن أنجبت طفلين، لا تزال زوجتي جميلة المحيا، ولا تخبر أحداً أنها مرت بولادتين وعاشت حياة صعبة.

لا ينبغي لي أن أكون الجشع، عندما أعلم أن حياتي مستقرة ولا يمكن أن أكون محظوظًا أكثر من ذلك لدي زوجة جميلة وأطفال أذكياء ودخل مالي مستقر، فلا يجب أن أملك الرغبة في إصلاح العلاقة بين أمي وابنتها.

ولا أزال أذكر ذلك اليوم، عندما أخبرتني حماتي أن ابنتها ضحت بكل شبابها من أجلي ونالت القطيعة من والدي. فلماذا، عندما أخطط للتقدم في السن، أريد من ابنتك أن تخدم وتظهر تقوى الوالدين للأشخاص الذين لم يحظوا بيوم واحد من التعامل معها بلطف؟ ولكن عندما فهمت هذه الجملة، كان الأوان قد فات بالفعل.

بدأ كل شيء في منتصف العام الماضي تقريبًا، حيث انتقل والدي إلى سايجون ليعيش مع أعمامي.

وعندما رأيت والدتي تتجول بمفردها، قررت أن آخذها لتعيش معي، وفي أعماق قلبي، ما زلت آمل أن أتمكن من إصلاح العلاقة بين والدتي وزوجتي. على الرغم من أن والدتي لديها العديد من الأخطاء، إلا أنها لا تزال هي التي أنجبتني.

وأتمنى فقط أنها أصبحت الآن كبيرة في السن، وإذا أمكن، دعها تعيش مع أطفالها وأحفادها.

لم أكن أتوقع أن تكون هذه نقطة التحول ونهاية الزواج الذي صمد لأكثر من عقد من الزمن.

خلال نصف عام من العيش معًا، كانت والدتي تعذب زوجتي التي تجاهلت أفعال أمي بعدة طرق مختلفة، لكنها كانت ذكية ودقيقة بدرجة كافية لدرجة أنني لم أكن أعرف أي شيء لكنها لم تستطع التحمل إلى النهاية وأخبرتني عدة مرات ولم أفهم ماذا أفعل وقررت أن أتحمل الأمر بصمت.

كانت والدتي فظيعة وقاسية وقاسية للغاية لدرجة أن زوجتي عانت من العديد من الأمراض العقلية الشديدة في نفس الوقت.

وبعد فشل الجمع بين الدواء والعلاج، اضطر والدا الزوجة إلى السماح لابنتهما بالدخول إلى المستشفى ومعاملتها كمريضة داخلية لتجنب حدوث حالة سيئة.

في هذه المرحلة، فهمت المشكلة ولكني أعطيت الأولوية لعلاج زوجتي فقط ولم يكن لدي الوقت للتحقيق في ما حدث.

كل ما أعرفه هو أنه على الرغم من أن زوجتي بذلت قصارى جهدها لحماية سعادة العائلة، إلا أنها وصلت إلى الحد الأقصى وسقطت في الحالة السيئة الحالية.

وبعد أن استقرت حالتها وخرجت من المستشفى، أول شيء فعلته زوجتي هو طلب الطلاق.

لا يوجد تفسير، لا سبب، لا حاجة للممتلكات، ما طلبته هو أن تتمكن من إحضار طفليها – وهو السبب الوحيد الذي جعلها تحاول التغلب على مرضها.

الآن، في مواجهة خطر فقدان شريكة حياتي، أدركت فجأة أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من بناء وحماية السعادة العائلية. فالحب لا ينبغي أن يأتي بشروط، ولا يمكن أن تبنى السعادة على أساس التحمل والتضحية.

في الحياة هناك أشياء لا يمكن عنيدها، فقط بسبب طموحي الشخصي، فقدت الآن أهم شيء.

لا أجرؤ على التراجع، لا أستطيع إلا أن أتبع رغباتها لأن نفسية زوجتي الآن هشة للغاية لدرجة أنه حتى التأثير البسيط يمكن أن ينكسر.

دفعت والدتي امرأة قوية إلى الوضع الذي هي فيه الآن لكنها لا تزال تشكو من أنها “تتظاهر”، “إنها جيدة جدًا في التمثيل”، “امرأة مشاكسة.

بوابة روز اليوسف