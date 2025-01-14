- 1/3
- 2/3
- 3/3
أشعلت حسناء قيل أنها سودانية, مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث معظم المواقع والصفحات الاسفيرية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.
حيث أظهر المقطع الفتاة التي قيل أنها عروس وهي تستعرض جمالها وجسمها من داخل غرفة نومها بطريقة في نوع من الإغراء.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد صب الكثير من المعلقين جام غضبهم على الفتاة واتهموها بتعمد إثار الجدل فيما اختلف بعض المعلقين حول هويتها حيث أكد عدد كبير منهم أن ملامحها تؤكد أنها غير سودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية حسناء تثير ضجة غير مسبوقة وتستعرض جمالها وجسمها من داخل غرفة نومها بإغراء واضح والجمهور يختلف حول هويتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.