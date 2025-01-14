شاهد بالصورة.. بعد التحول الكبير في شكلها.. الفنانة عوضية عذاب تخطف الأضواء وتكتسح قائمة المطربات الحسناوات

واصلت الفنانة السودانية المعروفة عوضية عذاب, إبهار جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التحول الكبير في شكلها. وكانت الفنانة المعروفة قد فاجأت الجميع في ظهورها الأخير والذي فقدت فيه الكثير من وزنها بطريقة أذهلت الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الفنانة صورة حديثة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت عوضية عذاب, بإطلالة جديدة وضعتها على رأس قائمة المطربات الحسناوات بالسودان, وفقاً لتعليقات متابعيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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