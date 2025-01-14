نشرت التيكتوكر, والناشطة السودانية الشهيرة خديجة أمريكا, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت التيكتوكر بإطلالة جديدة أبهرت بها متابعيها على حسابها المتابع. إطلالة خديجة أمريكا, الجديدة حظيت بتفاعل منقطع النظير, حيث نالت الصورة إعجاب أكثر من 1500 متابع بعد ساعات قليلة من نشرها مع تعليقات غزل على شاكلة: (طلعتي مزة يا أمريكا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تبهر متابعيها بإطلالة جديدة والجمهور: (طلعتي مزة يا أمريكا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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