شرطة تأمين التعدين بشمال كردفان تضبط ١١٤٩جراما من الذهب المهرب

ضبطت شرطة تأمين التعدين بشمال كردفان ١١٤٩جراما من الذهب المهرب واشاد الاستاذ النور شيخ الدين مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية شمال كردفان في تصريح له بالدور المتعاظم والكبير الذي ظلت تقوم به الشرطة وجهاز الامن والمخابرات في مكافحة التهريب حفاظاً على الاقتصاد الوطني.

واكد ان الشرطة بذلك حققت شعارها وهو يد امينة وعين ساهرة وأشار النور بأن عملية مكافحة التهريب لا تقل اهمية عن معركة الكرامة مشيدا بدعم حكومة الولاية ومساندتها لقطاع التعدين.

الأستاذ الهادي ناصر منير مدير عام مالية شمال كردفان الوزير المكلف اشاد بدور شرطة التعدين لمنعها تهريب مقتنيات الولاية وهي تمثل موردا اساسيا وماليا كبيرا مشيرا الى ان عملية الرصد والمتابعة تشمل كافة موارد الولاية لمنعها من التهريب.