أطلقت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, أقوى سخرية على السوشيال ميديا في اليومين الماضيين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أطلقت سيدة الغناء السوداني, سخريتها بعد سماعها بالقصة “الترند”, والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتلقت القلعة, قصة أحد أفراد الدعم السريع, لحظة القبض عليه من قبل قوات العمل الخاص بمدينة ود مدني, التي قام الجيش بتحريرها السبت الماضي. https://www.facebook.com/reel/611123678077565 ووفقاً لما حكى لها أحد أصدقائها في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”, فإن فرد الدعم السريع قال لأفراد العمل الخاص لحظة القبض عليه واستجوابه: (أنا حامل). وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابلت الفنانة الشهيرة مقولة “الدعامي”, بسخرية كبيرة وضحكات عالية, وقالت: (الله يحلك بالسلامة وكدة عرفت سبب قعادكم في الدايات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تسخر من “الدعامي” الذي قبضت عليه قوات العمل الخاص بمدني وقال لهم “أنا حامل”: (الله يحلك بالسلامة وكدة عرفت سبب قعادكم في الدايات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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