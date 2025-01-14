البرهان .. من يريد السلام عليه جمع المرتزقة والجنحويد في مكان محدد وجمع السلاح منهم وبعدها سنتفق

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رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان:
– القتال لن يتوقف إلا بالقضاء على التمرد والمعركة تحتاج إلى طول بال وصبر
– من يريد السلام عليه جمع المرتزقة والجنحويد في مكان محدد وجمع السلاح منهم وبعدها سنتفق
– علاقاتنا بعد الحرب مع القوى السياسية في الداخل ومع الدول ستكون مبنية على المواقف الحالية
– لا نرفض السلام لكننا نريد أن تتوقف الحرب بما يحفظ للسودانيين أمنهم وكرامتهم من غير وجود للجنجويد أو من يقف معهم أو من يحمل السلاح ويهدد السودانيين
– كل من يضع السلاح ويعود إلى رشده ويعود لحضن الوطن نقول له مرحبا بك، واليوم في مجموعات كبيرة سلمت نفسها ورحبنا بها
الجزيرة_السودان
هبة علي
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