البرهان .. من يريد السلام عليه جمع المرتزقة والجنحويد في مكان محدد وجمع السلاح منهم وبعدها سنتفق

رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان:

– القتال لن يتوقف إلا بالقضاء على التمرد والمعركة تحتاج إلى طول بال وصبر

– من يريد السلام عليه جمع المرتزقة والجنحويد في مكان محدد وجمع السلاح منهم وبعدها سنتفق

– علاقاتنا بعد الحرب مع القوى السياسية في الداخل ومع الدول ستكون مبنية على المواقف الحالية

– لا نرفض السلام لكننا نريد أن تتوقف الحرب بما يحفظ للسودانيين أمنهم وكرامتهم من غير وجود للجنجويد أو من يقف معهم أو من يحمل السلاح ويهدد السودانيين

– كل من يضع السلاح ويعود إلى رشده ويعود لحضن الوطن نقول له مرحبا بك، واليوم في مجموعات كبيرة سلمت نفسها ورحبنا بها

الجزيرة_السودان