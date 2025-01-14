أعداد من كوادر وعضوية حزب المؤتمر السوداني أعلنت منذ بداية حرب مليشيات التمرد إنضمامها لعصابات حميدتي وشاركت في جرائم آل دقلو ضد المواطنين الأبرياء بطول السودان وعرضه..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر كانت القيادة والقواعد الخائبة في حزب المؤتمر السوداني تراهن علي خسارة القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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