أعداد من كوادر وعضوية حزب المؤتمر السوداني أعلنت منذ بداية حرب مليشيات التمرد إنضمامها لعصابات حميدتي وشاركت في جرائم آل دقلو ضد المواطنين الأبرياء بطول السودان وعرضه.. طيلة أيام الحرب الجارية كانت القيادة والقواعد الخائبة في حزب المؤتمر السوداني تراهن علي خسارة القوات المسلحة.. واليوم عندما أيقن الخائبون في حزب السنابل المشروبة ببوار وفشل رهانهم وإقتراب كفيلهم الداخلي والخارجي من هزيمة تاريخية، قرروا مغادرة ساحة المعركة ورمي الميدان ببقايا مخلفاتهم وبذات أساليبهم منذ أيام تدرجهم السياسي في الجامعات.. بالمناسبة لماذا لايترك حزب المؤتمر السوداني النباح والأكاذيب وينزل إلي مواقع أكاذيبه في الكنابي المُفتري عليها ويقيم الندوات والأحاديث السياسية في موقع الحدث.. أمام عمر الدقير وصبيانه فرصة أن يكونوا أول حزب يقيم ندوة سياسية في قري الجزيرة بعد تحريرها من دنس مليشيات حميدتي.. مرحباً بالسنابل المسوسة في قرية فداسي.. تعالوا عشان تشوفوا الحقيقة صوت وصورة.!! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر كانت القيادة والقواعد الخائبة في حزب المؤتمر السوداني تراهن علي خسارة القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.