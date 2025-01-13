نازحو مدني: ننتظر إشارة العودة

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عبر عدد من نازحي ولاية الجزيرة عن تلهفهم للعودة إلى مناطقهم وقراهم في أعقاب انفتاح القوات المسلحة والقوات المساندة على مناطق ولاية الجزيرة وتحرير مدينة مدني خلال اليومين الماضيين، مشيرين إلى أنهم ينتظرون الإشارة الخضراء من السلطات والجهات المعنية بالعودة.
وإستمعت (سونا) في إستطلاع بمركز إيواء الربوة بمدينة القضارف اليوم، إلى إفادات نازحي الجزيرة الذين أكدوا استعدادهم للعودة إلى مناطقهم التي هُجروا منها نتيجة للعدوان الغاشم من مليشيا الدعم السريع الإرهابية على المدنيين بالقرى والمدن المختلفة خلال اجتياحها المناطق المدنية بولاية الجزيرة.
وطالب النازحون الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بترتيب أمر العودة إلى المناطق التي تم تحريرها من ايدي التمرد بأعجل ما يكون، مناشدين المجتمع الدولي ممثلا في المنظمات الدولية والإقليمية بتقديم المساعدة اللازمة لتمكين النازحين من العودة إلى مواقعهم.
وعبر النازحون عن سعادتهم الكبيرة بتحرير مدني ومحيطها، وتحدثوا عن جرائم وإنتهاكات المليشيا في حقهم، متمنين التوفيق للقوات المسلحة والقوات المساندة في تحقيق النصر الكبير ودحر المليشيا عن سائر بقاع السودان في القريب العاجل.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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