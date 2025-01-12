تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال احتفالهم بتحرير الجيش لمدينة ود مدني, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مجل قائد قوات درع الشمال أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, وهو يحتفل مع جنوده. حيث ظهر عزام, نجل كيكل, وفقاً لما أورد ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, وهو يحمل رتبة رائد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أحتفل نجل قائد قوات درع الشمال بطريقة هستيرية بعد دخولهم مع قوات الجيش, لمدينة ود مدني وتحديداً الفرقة الأولى مشاة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجل قائد قوات درع الشمال “كيكل” يظهر برتبة رائد ويحتفل بشكل هستيري من داخل الفرقة الأولى مشاة بود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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