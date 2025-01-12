حكومة شمال كردفان تنعي الرياضي الحاج سليمان دقق

تنعى حكومة شمال كردفان ولجنة أمن الولاية ومواطني ولاية شمال كردفان قاطبة المغفور له بإذن الله تعالى الهرم الرياضي الكبير (الحاج سليمان دقق) أحد رموز واعيان اقليم كردفان ومن الذين سطروا اسمائهم باحرف من نور. وهو رجل مجتمع بار باهله وسياسي ورياضي مطبوع يمثل رمزية كبيرة لمدينة الأبيض وله إسهامات تاريخية كبيرة في مجال كرة القدم وعمل الخير وهو ابن الابيض البار والدبلوماسي والسياسي القح الذى لايشق له غبار ننعيه حكومة وشعبا ولا نقول الا ما يرضي الله ( انا لله وانا اليه راجعون) نسال الله له الرحمة والمغفره ولذويه الصبر وحسن العزاء. سونا

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