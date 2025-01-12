تفاجأ المواطنون بإحدى الحارات بالعاصمة المصرية القاهرة, بأصوات زغاريد نساء بعدد من “البلكونات” المطلة على الشارع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اكتشف المارة أن الزغاريد, قادمة من نساء سودانيات يقمن بالشقق. https://www.facebook.com/reel/1007382318082285 وجاءت الزغاريد تعبيراً عن الفرحة من النسوة السودانيات, بعد تحرير الجيش لمدينة ود مدني, حاضرة ولاية الجزيرة أمس السبت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نساء سودانيات يفاجئن المارة ويطلقن “الزغاريد” من “البلكونات” بالقاهرة احتفالاً بتحرير الجيش لمدينة ود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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