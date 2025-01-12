شارك الفنان السوداني الشاب محمد بشير, جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو قام بنشره على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الملقب بالدولي, وهو يحتفل بتحرير الجيش لمدينة ود مدني, من مقر إقامة ببريطانيا. https://www.facebook.com/reel/1136804381423890 واحتفل الدولي, مع بعض أصدقائه الخواجات, الذي تفاعلوا معه بالرقص على أنغام أغنيته (مدني الكلام منتهي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يحتفل بتحرير الجيش لود مدني من بريطانيا و “الخواجات” يتفاعلون معه بالرقصات على أنغام أغنيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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