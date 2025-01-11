عبدالحي يوسف: اليوم مدني، وعما قريب الخرطوم بإذن الله

كتب الشيخ عبدالحي يوسف على صفحته الرسمية مهنئا بتحرير مدينة ود مدني: اليوم مدني، وعما قريب الخرطوم بإذن الله ((ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) الخرطوم – أخبار الخليج 365

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