حنان ترك عن زواج ابنها: “أول فرحتي”

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احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعقد قران ابنها الأكبر “عمر” على شابة من خارج الوسط الفني.
وشاركت حنان متابعيها لحظات من الحفل عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث نشرت مقاطع فيديو وعلّقت عليها قائلة: “أول فرحتي اللهم بارك”.
تفاعل المتابعون مع منشور حنان ترك بتعليقات مليئة بالتهاني والتمنيات الطيبة، معبرين عن فرحتهم بالمناسبة.
جدير بالذكر أن حنان ترك أم لخمسة أبناء: عمر وآدم من زوجها الأول خالد خطاب، محمد من زوجها السابق محمد يحيى، ومريم ومنى من زوجها الحالي محمود مالك.
وعلى الرغم من اعتزالها التمثيل منذ سنوات، فإن حنان ترك تواصل مشاركة جمهورها أخبارها وصورها وآراءها في موضوعات متنوعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
مجلة لها
اسماء عثمان
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