تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لطالبة سودانية تحظي بتفاعل كبير من المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الطالبة التي تم وصفها بالحسناء, وهي تحتفل بنهاية امتحانات الشهادة السودانية بأحد المراكز. https://www.facebook.com/reel/1136236771243830 وأطلقت الطالبة, مدفع من ورق “الزينة”, على المذيعة “مودة”, التي قامت بتوثيق المشهد, قبل أن تدخل معها في عناق طويل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. قامت بإطلاق مدفع من “الزينة”.. طالبة سودانية حسناء تحتفل بنهاية إمتحانات الشهادة بفرح هستيري وتدخل في عانق مع المذيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.