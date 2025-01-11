القيادة العامة تهنيء الشعب السوداني على دخول القوات المسلحة مدينة ودمدني

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هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم في بيان لها الشعب السوداني الكريم بدخول قواتنا صباح اليوم مدينة ود مدني وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
بسم الله الرحمن الرحيم
القيادة العامة للقوات المسلحة
بيان صحفي
يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)
صدق الله العظيم
تهنيء هيئة قيادة القوات المسلحة شعبنا الكريم بدخول قواتنا صباح اليوم مدينة ود مدني وهي تعمل الآن على نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة.
نؤكد لشعبنا الأبي أن قواتكم المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم بعزيمة وإصرار في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا آل دقلو الإرهابية في البلاد.
التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل مكان ولشعبنا وهو يسترد كرامته وأمنه واستقراره.
دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وأن يرد الأسرى والمفقودين.
(نصر من الله وفتح قريب)
هبة علي
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