شاهد بالفيديو.. من داخل القيادة العامة بالخرطوم.. جنود الجيش يغنون ويحتفلون بتحرير مدينة ود مدني

جنود فرحون من الجيش السوداني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره ظهر السبت, من داخل القيادة العامة للجيش, وسط الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جنود الجيش, داخل القيادة وهم يغنون ويحتفلون بتحرير الجيش, لحاضرة ولاية الجزيرة. وهتف الجنود وتغنوا باسم مدينة “مدني”, في مشهد نال اعجاب الجمهور والمتابعين, الذين تفاعلوا معه بالدعوات الصالحة بأن يحفظهم الله وتعود كل مدن السودان, كما كانت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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