رفع قائد قوات درع الشمال أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, التمام لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كيكل” رفقة جنوده وجنود الجيش, أمام بوابة الفرقة الأولى مشاة بود مدني. جاء ذلك بعد دخول قوات الجيش, وقوات العمل الخاص, وقوات درع الشمال, لمدينة ود مدني, التي تم تحريرها رسمياً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “كيكل” يرفع التمام للبرهان من داخل الفرقة الأولى مشاة بود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.