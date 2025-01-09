شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تتبادل الضحكات والقفشات مع رئيس نادي الزمالك بالشارع العام والمستشار يطرح عليها سؤال بـ 200 جنيه (من هم الرؤوساء الذين حكموا مصر وأصولهم سودانية؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات المتابعين له عبر السوشيال ميديا والمواقع الختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للقاء جمع بين رئيس نادي الزمالك المصري السابق المستشار مرتضى منصور, وسيدة سودانية بالشارع العام.

والتقت السيدة السودانية, بالمستشار, خلال حديثه لبعض الصحفيين, عن بعض الأمور الرياضية بمصر ونادي الزمالك.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تبادلت السيدة, الضحكات والقفشات مع رئيس نادي الزمالك السابق الذي مازحها بسبب لون شعرها الأحمر.

كما طرح المستشار سؤال على السيدة, بعد أن علم بأن جنسيتها سودانية, حيث طلب منها ذكر أسماء رؤوساء من أصول سودانية حكموا مصر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وعد مرتضى منصور السودانية بمبلغ 200 جنيه, إذا تمكنت مع معرفة اثنين من الرؤوساء.

لكن السيدة عرفت الرئيس الأول محمد أنور السادات, ولم تعرف الثاني, ليخبرها المستشار بأنه الرئيس محمد نجيب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)