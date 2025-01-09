والي الخرطوم يتفقد أسر شهداء جهاز الامن والمخابرات العامة ويتعهد برعايتهم

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إنقاذاً لقرار ولاية الخرطوم بحصر شهداء معركة الكرامة وتفقد ورعاية أسرهم تفقد والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان يرافقه أعضاء لجنة أمن الولاية وضم الوفد رئيس هيئة أمن ولاية الخرطوم بالانابه اللواء أمن الوليد بيومي وممثل شرطة الولاية اللواء شرطة حاتم الشريف وعدد من ضباط القوات المسلحة
وتأتي الزيارة ضمن البرنامج الذي درجت حكومة الولاية وأجهزتها كافة القيام به
والي الخرطوم أكد بأن الشهداء أكرم منا جميعا ولابد من تجد أسرهم الرعاية والإهتمام والسند والوقوف بجانبهم عرفاناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات من أجل الوطن وكشف الوالي أن الولاية بدأت حصر الشهداء وتم تكوين آلية تتبع لامانة الحكومة للقيام بهذه المهمة وستعلن الآلية خلال الأيام القادمة طريقة الحصر واكد الوالي بأن هذه الزيارات من حكومة الولاية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة تأتي في إطار تفقد أحوال أسر الشهداء
وشملت الزيارة أسر شهداء جهاز الأمن والمخابرات وكانت أولي الزيارات لأسرة الشهيد رقيب أمن يوسف عبدالله فضل بالحاره ٤٥ كرري والشهيد وكيل عريف محمد أبكر بالحاره ٣٤ الثورة والشهيد عوض عابدين العوض بالثورة الحارة ٢٠ بكرري.
أسر الشهداء شكروا والي الخرطوم وأعضاء لجنة أمن الولاية وكافة أجهزتها التي وقفت بجانبهم وتفقد أحوال أسرهم وأن مثل هذه الزيارات ستخفف من الأحزان وتقديم الرعاية والسند .
المصدر إعلام ولاية الخرطوم
هبة علي
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