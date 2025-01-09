عاد الثنائي الكوميدي “كابوكي”, وزوجته الحسناء “هديل”, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع جديد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قدم “كابوكي”, وزوجته مقطع كوميدي من إحدى شوارع مدينة بورتسودان, التي يقيمان فيها. وظهرت الممثلة هديل, وهي تتمايل في الرقص على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة, التي تطالب بعد ارتداء “الرداء” والذي يحرص زوجها “كابوكي”, على الظهور به. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الممثلة السودانية الحسناء “هديل” تتمايل في الرقص بالشارع العام خلال تقديمها مقطع كوميدي مع زوجها “كابوكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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