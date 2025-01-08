زامر: الألمان خذلوا بيكنباور

يرى ماتياس زامر، لاعب منتخب ألمانيا السابق، أن بلاده خذلت الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور فيما يتعلق بملف كأس العالم 2006 في ألمانيا.

واتهم زامر الألمان بالنفاق فيما يتعلق بهذا الملف، خلال مقابلة مع بوابة “تي – أونلاين” اليوم الثلاثاء، بعد عام من وفاة بيكنباور عن 78 عاما.

وقال زامر “أجد الأمر غير لائق… أشعر بالخجل بعض الشيء مما فعلناه نحن، هذا البلد بأكمله ووسائل الإعلام لدينا، لقد خذلته ألمانيا”.وأضاف “من خلال كل ما فعله، كان يريد الأفضل فقط، في كرة القدم عليك دائما أن تثبت نفسك كلاعب ومدرب وأيضا عندما يتعين عليك إحضار بطولة كبرى إلى ألمانيا، كان عليه أن يتعامل مع مواقف لم يكن مسؤولا عنها”.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ألمانيا حق استضافة مونديال 2006 ، لكن أثيرت ادعاءات بعدها بسنوات حول وجود شبهة فساد تخض مدفوعات مالية تتعلق بالبطولة، لكن هذه القضية لم يفصل فيها أبدا.

وكان بيكنباور، الفائز بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب ، ترأس اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006.

وأسدل الستار على تحقيقات الفساد بحق بيكنباور وأشخاص سويسريين فيما يخص الاشتباه في غسل الأموال والفساد، نتيجة قانون التقادم، لكن هناك محاكمة تجرى في فرانكفورت بشأن القضية نفسها فيما يخص التهرب الضريبي.

واعترف سامر بأنه ربما يتم اعتبار الأمر “نوعا من الفساد، إذا أردت الحصول على أصوات الناس للفوز بحق استضافة بطولة في مثل هذا النظام، لا أريد الحكم على الأمر مطلقا، لم يتم إثبات ما هو ضروري (في هذا الملف)”.

وأشار “نحن جميعا دفعنا بيكنباور إلى الأمام، وكنا جميعا نعرف مدى الشكوك في هذا النظام، والمتطلبات التي سيتعامل مجلس فيفا معها في النهاية”.وتابع “لا أعرف كيف نجح في جلب كأس العالم 2006 إلى ألمانيا في النهاية، لكن أن نهاجمه بهذه الطريقة لأنه كان مضطرا إلى تطبيق هذا النظام في مكان ما، فهذا نفاق”.

وختم زامر حديثه بالقول “لقد علمنا بكل هذا مسبقا عندما أرسلنا فرانز لخوض هذه المعركة، لذا ما زلت أجد الطريقة التي عومل بها غير لائقة”.

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