رئيس مجلس السيادة يشارك في احتفالات الطائفة القبطية بأعياد الميلاد

شارك السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم في احتفالات الطائفة القبطية بعيد الميلاد المجيد.

وذلك بكنيسة ماري جرجس بحي المسالمة بأمدرمان. حيث رافقه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام، الفريق أول ركن ياسر العطا، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد حمزة، وقادة القوات النظامية.

وقدم الفريق أول الركن البرهان التهاني للمسيحيين ولكافة المؤمنين حول العالم، مشيدًا بدورهم كرسل للمحبة والسلام.

وأشار إلى أن حي المسالمة يُعد جزءًا أصيلًا من تاريخ السودان، حيث شكل مع بقية السودانيين صفحة مشرقة في التاريخ الوطني، وأكد على أهمية الوحدة والتكاتف لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، قائلاً: “جميعنا نتشارك في إزالة هذه المحنة التي ألمت بالوطن.”

من جانبه،أشاد والي الخرطوم بتلاحم الشعب والقوات المسلحة في مواجهة التمرد، وقدم التهاني للطائفة المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد.

إلى ذلك، أعرب ممثل الطائفة، الأب يوحنا، عن شكره للحضور وتأكيد دعم الطائفة القبطية للقوات المسلحة، متمنيًا أن يعم السلام والاستقرار كافة أرجاء السودان.

سونا