تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للمطربة الشهيرة إنصاف مدني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت ملكة الدلوكة, خلال المقطع وهي داخل إحدى مراكز التجميل. https://www.facebook.com/reel/9027737707305612 الفنانة الشهيرة أبهرت المتابعين بعد نهاية الجلسة بنيولوك جديد غير من شكلها وملامحها وحولها لمطربة حسناء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تبهر الجمهور بعد خضوعها لجلسة “مكياج” غيرت من شكلها وملامحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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