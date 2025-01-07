ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “.

انتهت الفنانة ياسمين صبري من الاستعدادات الأخيرة لانطلاق تصوير أول مشهد بمسلسلها الجديد “ضل حيطة”، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن تخوض بالمسلسل سباق دراما رمضان 2025.

وكان من المقرر انطلاق تصوير “ضل حيطة” قبل عدة أسابيع، لكنه تأجل نتيجة انشغالها في تصوير دورها بفيلم “الأرض السوداء”.

ويشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين بينهم الفنان اللبناني نيقولا معوض، والذي يلعب دور زوج ياسمين صبري في الأحداث.

وتجسد في المسلسل شخصية فتاة تعمل في بيع الملابس بأحد المحلات، وتتعرض لخلافات مستمرة مع زوجها، وتكافح من أجل تربية أطفالها وسط العديد من التحديات التي تواجهها.

بوابة الأهرام