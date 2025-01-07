ضبط شخص بالغربية لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة على مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية المصرية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتحال شخص صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصي وتم ضبط مرتكب الواقعة. كان منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصي على تلك المواقع. بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الصور المصطنعة مرتدياً فيها الملابس الشرطية، وبمواجهته أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين وزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية. واعترف المتهم بقيامه بتركيب الصور باستديو بمقابل مالي وتم ضبط مالك الاستديو وبحوزته جهاز الكمبيوتر المستخدم في تركيب الصورة المشار إليها. بوابة روز اليوسف

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