وزير التربية والتعليم يقف على غرفة متابعة إمتحانات الشهادة الثانوية بالشمالية

التقى وزير التربية والتعليم الاتحادي دكتور.احمد خليفة عمر أمس بأعضاء غرفة متابعة إمتحانات الشهادة الثانوية بالولاية الشمالية وذلك بحضور مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الاستاذ التجاني إبراهيم ومدير عام امتحانات السودان الاستاذ عماد عبد القادر واستمع وزير التربية والتعليم الاتحادي من خلال اللقاء الى شرح مفصل من مدير المرحلة الثانوية الاستاذ سيف الدين محمد عوض الله عن سير إمتحانات الشهادة الثانوية بالولاية ومتابعة الغرفة اللصيقة للمراكز من خلال لجان الطواف على جميع مراكز الولاية والترتيبات التى تمت لجلوس الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب. وأكد وزير التربية والتعليم الاتحادي دكتور احمد خليفة عمر أن زيارته للولاية الشمالية جاءت للوقوف على سير الامتحانات ، مثمنا الجهود المبذولة في مجال التعليم بالشمالية إلى ذلك أشاد مدير عام امتحانات السودان الاستاذ عماد عبدالقادر بالترتيب والتنظيم الجيد للولاية الشمالية في كافة مراحل الامتحانات بداية بالاحصاءات وحتى المرحلة الأخيرة لأعمال الامتحانات ، مشيرا إلى انعقاد امتحانات الدفعة ٢٠٢٤ في موعدها، ودعا كافة الجهات الى الوقوف مع إنجاح برامج التربية والتعليم. سونا

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