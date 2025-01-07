الكباشي يصل محلية تندلتي

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي صباح اليوم الى محلية تندلتي بولايةالنيل الأبيض، يرافقه الفريق الركن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز المخابرات العامة واللواء الركن معتصم عبدالله نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان في إستقباله السيد اللواء الركن حيدر علي الطريفي علي مشرف متحرك الصياد واللواء الركن عاصم عبدالله الفاضل عيسى رئيس سيطرة متحرك الصياد.

وفور وصوله، تلقى سيادته تنويرا حول العمليات التي تجري بالمنطقة مشيدا بالجهود المبذولة للقوات في الخطوط الأمامية لاسيما متحرك الصياد الذي أبلى بلاء حسنا في معركة الكرامة.

وأشاد سيادته بالتنظيم الجيد للصفوف والتنسيق المشترك بين كافة القوات والأجهزة النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين مشيدا بالروح الوطنية العالية والإصرار والعزيمة على دحر التمرد وتطهير أي شبر من تراب هذا الوطن من دنس المليشيا المتمردة.

وقدم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي التهنئة لمتحرك الصياد على العمليات التي تمت في الفترة السابقة والإنتصارات التي تحققت والتي اسهمت في رفع الروح المعنوية لكافة الشعب السوداني متمنيا لهم المزيد من الإنتصارات في الفترة القادمة.

سونا