عالم مصري يبتكر تقنية جديدة للكشف المبكر عن الشيخوخة باستخدام الجينوم

أكد الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، التوصل إلى تقنية مبتكرة تعتمد على علم الجينوم للكشف المبكر عن الأورام والشيخوخة.

وأوضح الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة أن هذه التقنية تمثل نقلة نوعية في هذا المجال العلمي.

وأشار الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، إلى أن التطورات الحديثة في علم الجينوم تتيح الآن إمكانية رؤية الجينوم داخل كل خلية على حدة، مما يمكّن من تحديد نوع الخلايا التي تحتوي على مشكلات أو أخطاء جينية، ومن ثم معالجتها بدقة.

وأضاف الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، أن النسيج البشري يتكون من ملايين الخلايا، ومعرفة الجينوم الخاص بكل نوع من هذه الخلايا يسهم في تشخيص الأمراض بشكل مبكر واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

وأوضح الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، أن التقنية الجديدة تسمح بمراقبة “التعبير الجيني”، وهو العامل الذي يحدد نشاط الجينات ووقت تشغيلها، مما يسهل تحديد الجينات المسؤولة عن الأمراض وكذلك الجينات القابلة للاستجابة للأدوية، مما يسهم في تطوير علاجات أكثر فعالية.

وأكد الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، أن أبحاثه تركز بشكل خاص على أمراض السرطان وشيخوخة الخلايا، مشيرًا إلى أن الخلايا الشائخة تؤثر على صحة الإنسان من خلال تقصير العمر الافتراضي للأعضاء، وجعلها تتقدم في العمر بشكل أسرع.

كما أضاف الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، أن هذه الخلايا تفرز مواد كيميائية قد تؤثر إيجابيًا أو سلبيًا على نمو السرطان، حيث يمكن أن تسهم في إبطاء انقسام الخلايا السرطانية في بعض المراحل، ولكنها قد تزيد من خطر انتشارها في مراحل أخرى.

واختتم الدكتور شعبان حديثه بتأكيد أهمية هذه التطورات العلمية في تحسين التشخيص والعلاج، مشددًا على ضرورة مواصلة البحث العلمي لفهم تأثير الشيخوخة على الخلايا وتطوير تقنيات تساعد في مكافحة الأمراض المرتبطة بها.

صدى البلد