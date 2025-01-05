تناقلت صفحات مهتمة بأغنيات “الطمبور”, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من متابعيها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشاركة راقصة الطمبور الحسناء “هاجر”, في حفل أقيم بإحدى القرى بالولاية الشمالية. https://www.facebook.com/reel/1113853689735449 وقدمت الراقصة الحسناء التي يلقبها الجمهور “هجورة” خلال الحفل الحاشد فواصل من الرقص الجميل تفاعل معها الحاضرون وجمهور مواقع التواصل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد جاءت معظم التعليقات متغزلة في الراقصة “هاجر”, وفي أغنيات الطمبور, حيث كتب أحد المعلقين متغزلاً في الراقصة: (فرسة تبارك الله) وكتب آخر: (شوايقة والبلد رايقة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء “هاجر” تعود لخطف الأضواء بوصلة رقص جميلة خلال حفل “طمبور” بالشمالية والجمهور يتغزل: (فرسة تبارك الله وشوايقة والبلد رايقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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